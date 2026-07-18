После отравления в санатории на Ставрополье госпитализированы 53 человека

В Ставропольском крае 53 человека были госпитализированы в связи с отравлением, произошедшим на территории одной из баз отдыха. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести со стабильной положительной динамикой, сообщает региональный Минздрав.
Ранее сообщалось, что общее число отравившихся достигло 80 человек. Среди заболевших — более 20 детей.
Согласно предварительным данным, причиной массового отравления послужил возбудитель сальмонеллеза, присутствовавший в продуктах питания, подвергшихся обработке на территории базы.
«С 13 по 17 июля 53 пациента были госпитализированы в 10 больниц региона, остальные проходят лечение амбулаторно», — отмечается в сообщении ведомства.
Ранее в посольстве Франции в Армении также сообщили о пищевом отравлении гостей, которые присутствовали на приеме в диппредставительстве.