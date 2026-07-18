Беспилотник ранил водителя грузовика в белгородском селе Салтыково

Ранее в посёлке Дубовое Белгородской области украинский дрон нанёс удар по пассажирскому автобусу. Из-за этой атаки один мужчина погиб на месте происшествия. Ещё четверо мирных жителей получили травмы. В их числе оказалась 16-летняя девушка с осколочным ранением бедра. Медики оперативно доставили её в областную детскую клиническую больницу.