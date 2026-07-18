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Беспилотник ранил водителя грузовика в белгородском селе Салтыково

Беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль в селе Салтыково Белгородской области. В результате удара пострадал мужчина. Эту информацию подтвердил региональный оперативный штаб в своём Telegram-канале.

«Мужчина со множественными осколочными ранениями ног самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ», — отметили в оперштабе.

Медики окажут пострадавшему первую помощь. Затем врачи переведут пациента в городскую больницу № 2 Белгорода. Сам грузовой автомобиль получил серьёзные повреждения.

Ранее в посёлке Дубовое Белгородской области украинский дрон нанёс удар по пассажирскому автобусу. Из-за этой атаки один мужчина погиб на месте происшествия. Ещё четверо мирных жителей получили травмы. В их числе оказалась 16-летняя девушка с осколочным ранением бедра. Медики оперативно доставили её в областную детскую клиническую больницу.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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