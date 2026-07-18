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Пострадавших при атаке ВСУ в Тамбовской области отправят в федеральные центры

Врачи отправят на лечение в Москву и федеральные центры десять человек, которые получили ранения при ударе ВСУ по логистическому центру в Тамбовской области. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«10 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы города Москвы», — сообщил он.

Транспортировкой займутся специалисты службы медицины катастроф. Врачи задействуют санитарную авиацию и специальный автотранспорт. Машины имеют всё необходимое оборудование для безопасной перевозки пациентов.

Напомним, в ночь на 18 июля 2026 года противник нанёс удары по логистическим комплексам. Атаки затронули город Котовск в Тамбовской области и подмосковную Электросталь. В результате этих действий погибли мирные жители. В Котовске трагедия унесла жизни четырёх мужчин и трёх женщин.

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