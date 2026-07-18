В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 18 июля. /ТАСС/. Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.
«Богучарский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — добавил Гусев.
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