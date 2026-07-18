Хинштейн: в Курской области мужчина пострадал при атаке ВСУ на АЗС

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали заправку в Курской области, проинформировал Александр Хинштейн.
Он уточнил, что инцидент случился в городе Льгове. В результате атаки беспилотников украинских войск пострадал мужчина.
«Очередная атака ВСУ на АЗС. В городе Льгове из-за удара по заправке ранен местный житель 1971 года рождения», — написал Хинштейн в своём канале в мессенджере «Макс».
Губернатор отметил, что пострадавшему оказывается помощь.
«У мужчины слепые осколочные ранения левой ноги, ему оказана медицинская помощь», — говорится в публикации.
Напомним, по словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, беспилотник украинских войск попал в многоквартирный дом во Владимире. Было зафиксировано возгорание. Губернатор отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.