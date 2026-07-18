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При атаке дрона в Белгородской области пострадал водитель грузовика

В селе Салтыково Белгородской области дрон атаковал грузовой автомобиль, сообщил оперштаб региона. Водитель грузовика ранен.

В селе Салтыково Белгородской области дрон атаковал грузовой автомобиль, сообщил оперштаб региона. Водитель грузовика ранен.

«Мужчина со множественными осколочными ранениями ног самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено», — указано в сообщении оперативного штаба.

В селе Новая Деревня от удара дрона уничтожен еще один грузовик. В поселке Майский при детонации посечены кузова и стекла трех грузовых автомобилей. При детонации двух дронов в Шебекино повреждены одна квартира, три частных дома и четыре машины.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что при атаке дрона в поселке Дубовое погиб мужчина. Еще четыре человека получили ранения.

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