В Швейцарии молния убила 97 овец

В швейцарском кантоне Вале удар молнии привел к массовой гибели черноносых овец. Во время грозы в загоне находились 177 животных, из которых 97 погибли, тогда как еще около 80 удалось выжить. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.
По словам владельцев, овцы были собраны на огороженной территории для защиты от волков, численность которых в регионе в последние годы увеличивается. Из-за тесного расположения животные не смогли избежать последствий удара молнии. Для эвакуации погибшего скота пришлось задействовать горноспасательный вертолет.
Подобные случаи уже происходили в кантоне Вале. В 2014 году молния поразила стадо черноголовых коз в районе Росвальда, тогда жертвами стихии стали более двух десятков животных.
Ранее мужчина погиб, а трое его родственников пострадали после удара молнии на пляже Форт-Майерс-Бич в американском штате Флорида.