В Запорожской области произошли взрывы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли на подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся Киеву региональной администрации Иван Федоров.
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На подконтрольной киевским властям части региона объявлена воздушная тревога.
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