Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 5 119

КАРАКАС, 19 июля. /ТАСС/. Число погибших из-за разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 5 119. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) республики Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.
Согласно ежедневной правительственной сводке, опубликованной Родригесом, ранения получили 16 740 человек, 17 907 — лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человека, 38 292 человека прошли лечение в медицинских учреждениях. Помощь оказана 128 324 семьям, 21 470 человек размещены в 107 временных лагерях, пострадавшим передано 10 063 тонны продуктов питания.
Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения произошли 1 350 афтершоков.