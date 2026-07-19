В Севастополе отменили воздушную тревогу

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Воздушную тревогу отменили на территории Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Отбой воздушной тревоги», — написал он в своем канале в «Максе».
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