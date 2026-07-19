Baza: Российскую туристку избили в Грузии за разговор на русском языке

— Полина приехала из РФ в Тбилиси, чтобы отметить с друзьями день рождения. Компания отправилась в бутик-отель Agarani Estate в Кахетии. По словам девушки, мужчина из соседнего номера услышал, как компания общается на русском языке, когда они были на балконе. После этого он пошел на ресепшен, где узнал номер комнаты, в которой остановились Полина с друзьями. Дверь открыла подруга девушки, после чего начался словесный конфликт, — говорится в публикации.