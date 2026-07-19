Baza: Российскую туристку избили в Грузии за разговор на русском языке

Российскую туристку избили в Грузии за разговор на русском языке. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил Telegram-канал Baza.
— Полина приехала из РФ в Тбилиси, чтобы отметить с друзьями день рождения. Компания отправилась в бутик-отель Agarani Estate в Кахетии. По словам девушки, мужчина из соседнего номера услышал, как компания общается на русском языке, когда они были на балконе. После этого он пошел на ресепшен, где узнал номер комнаты, в которой остановились Полина с друзьями. Дверь открыла подруга девушки, после чего начался словесный конфликт, — говорится в публикации.
Уточняется, что от мужчины потребовали уйти, но тот ударил девушку по лицу. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, а Полина — в полиции.
14 июля глава Министерства культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычный контент должен исчезнуть из средств массовой информации в стране.
По его словам, русскоязычный контент в СМИ все еще сохраняется. Оснований для его дальнейшего существования он не видит, особенно в нынешней военно-политической обстановке.