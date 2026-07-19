В Вашингтоне предупредили жителей о торнадо, шторме и наводнении

По данным синоптиков, опасный шторм был зафиксирован примерно в 80 километрах к северо-западу от американской столицы. Он способен сопровождаться образованием торнадо, крупным градом и шквалистым ветром. Наибольшая угроза распространяется на пять округов штата Мэриленд и около двух десятков населенных пунктов в регионе.