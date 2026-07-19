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В Вашингтоне предупредили жителей о торнадо, шторме и наводнении

Национальная служба погоды США объявила предупреждения о торнадо, шторме, наводнении и загрязнении воздуха для Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Национальная метеорологическая служба США объявила сразу несколько предупреждений для Вашингтона и прилегающих районов. Жителей предупредили об угрозе торнадо, сильных гроз, наводнений, а также ухудшении качества воздуха.

По данным синоптиков, опасный шторм был зафиксирован примерно в 80 километрах к северо-западу от американской столицы. Он способен сопровождаться образованием торнадо, крупным градом и шквалистым ветром. Наибольшая угроза распространяется на пять округов штата Мэриленд и около двух десятков населенных пунктов в регионе.

Специалисты предупреждают, что сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев, повреждению жилых домов и автомобилей, а также перекрытию дорог. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за обновлениями прогноза погоды.

Ранее на Калининградскую область обрушился сильнейший за последние 50 лет шторм. В некоторых районах высота волн достигала 5 метров.

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