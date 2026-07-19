Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Грузии мужчина сломал туристке нос за русскую речь в пятизвёздочном отеле

В Грузии произошло нападение на туристов из России. По словам пострадавших, причиной агрессии стала русская речь. Инцидент случился в пятизвёздочном отеле Agareni Estate в Кахетии. В социальных сетях появилось видео с записью нападения. На кадрах видно, как агрессивно настроенный мужчина пытается прорваться в номер и наносит девушке сильный удар.

Источник: Life.ru

«Наш отпуск обернулся тем, что мужчина, услышав русскую речь в отеле Кахетии под Тбилиси, ворвался в наш номер (наш номер сказали на ресепшене этому мужчине) и избил мою подругу из-за того, что она говорит на русском», — написала подруга пострадавшей Полина в социальной сети.

Избиение российских туристок в Грузии. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / poli_mua.

Мужчина ворвался в комнату, оскорблял туристок и ударил одну из них. Пострадавшая получила перелом носа. После нападения мужчина скрылся.

Туристки обратились за медицинской помощью. Сейчас Полина даёт показания в полиции. Её подругу доставили в больницу Тбилиси. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. На момент публикации ни полиция, ни администрация отеля не дали официальных комментариев по этому инциденту.

Ранее в Турции задержали российских туристов за чтение Библии. Пара Виктория и Игорь прилетела в Стамбул из Москвы 13 июля. На следующий день они отправились на экскурсию в собор Святой Софии. Во время прогулки Игорь достал Библию и начал читать вслух. В этот момент сотрудники охраны окружили их и вывели из здания.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.