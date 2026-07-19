В Грузии мужчина сломал туристке нос за русскую речь в пятизвёздочном отеле

Ранее в Турции задержали российских туристов за чтение Библии. Пара Виктория и Игорь прилетела в Стамбул из Москвы 13 июля. На следующий день они отправились на экскурсию в собор Святой Софии. Во время прогулки Игорь достал Библию и начал читать вслух. В этот момент сотрудники охраны окружили их и вывели из здания.