В Киеве произошли взрывы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли в столице Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
В Киеве объявлена воздушная тревога. Помимо столицы страны, предупреждение об угрозе с воздуха действует в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.
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Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.Читать дальше