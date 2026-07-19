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NDTV: военные Индии вступили в перестрелку на границе с Пакистаном

Военные Индии вступили в перестрелку на разграничительной линии с Пакистаном.

Источник: Аргументы и факты

На линии контроля между Индией и Пакистаном в районе Раджаури региона Джамму и Кашмир произошла интенсивная перестрелка между военными. По данным телеканала NDTV, боестолкновение продолжалось около двух часов.

Источники утверждают, что индийские военнослужащие пресекли попытку проникновения через границу группы, которую власти страны называют террористами. Подробности о возможных потерях или пострадавших пока не приводятся.

По оценке местных СМИ, это первый столь серьезный инцидент с момента завершения индийской операции «Синдур» в мае 2025 года. При этом после окончания операции на линии разграничения уже фиксировались отдельные менее масштабные перестрелки.

Ранее Пакистан провел успешные испытания высокоточной крылатой ракеты класса земля — земля Fatah-4.

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