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NYT: при атаке Ирана на Иорданию повреждены вертолеты США

По данным газеты The New York Times, ссылающейся на источники, десятки американских военных получили ранения, а значительное количество вертолетов было повреждено в результате ударов Ирана по базам США в Иордании.

Источник: AP 2024

Как полагают источники, масштаб атак со стороны Ирана и нанесенный ущерб объектам Вооруженных сил США указывают на то, что Тегеран не только обладает значительным ракетным арсеналом, но и освоил методы эффективного преодоления американских систем противовоздушной обороны.

Издание отмечает, что за последние пять дней Исламская Республика четырежды атаковала позиции американских войск в Иордании. В ходе одного из нападений удары были нанесены по базе на востоке королевства, где дислоцировались вертолеты Blackhawk; значительная часть этой техники получила повреждения, пишет газета. Сообщается, что общее число раненых в результате бомбардировок составило не менее 29 американских военнослужащих, двое погибли.

Ранее в Центральном командовании ВС США заявили, что вследствие ударов Ирана по американским военным объектам в Иордании 17 июля погибли двое военнослужащих, один считается пропавшим без вести, четверо были госпитализированы, а еще несколько человек получили легкие травмы.

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