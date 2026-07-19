NYT: при атаке Ирана на Иорданию повреждены вертолеты США

Издание отмечает, что за последние пять дней Исламская Республика четырежды атаковала позиции американских войск в Иордании. В ходе одного из нападений удары были нанесены по базе на востоке королевства, где дислоцировались вертолеты Blackhawk; значительная часть этой техники получила повреждения, пишет газета. Сообщается, что общее число раненых в результате бомбардировок составило не менее 29 американских военнослужащих, двое погибли.