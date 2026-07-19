Во Владивостоке сорвали работу наркокурьера

По версии следствия, обвиняемый нашел в одном из мессенджеров нелегальный интернет-магазин и договорился о сотрудничестве с его неустановленными представителями. В его задачи входило получать координаты тайников, забирать оттуда оптовые партии запрещенных веществ, делить их на небольшие дозы и оборудовать новые схроны для покупателей.