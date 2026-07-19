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Во Владивостоке сорвали работу наркокурьера

Во Владивостоке завершено расследование дела 30-летнего местного жителя, обвиняемого в подготовке к распространению синтетических наркотиков через тайники.

Источник: ДЕЙТА

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

По версии следствия, обвиняемый нашел в одном из мессенджеров нелегальный интернет-магазин и договорился о сотрудничестве с его неустановленными представителями. В его задачи входило получать координаты тайников, забирать оттуда оптовые партии запрещенных веществ, делить их на небольшие дозы и оборудовать новые схроны для покупателей.

Получив очередную партию «синтетики», мужчина принес ее домой и приступил к фасовке. Довести задуманное до конца ему не удалось: деятельность предполагаемого закладчика остановили сотрудники краевого управления по контролю за оборотом наркотиков.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили метадон, N-метилэфедрон и ЛСД. Общая масса изъятых веществ превысила 90 граммов.

На время расследования мужчину заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц в особо крупном размере.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, после чего материалы передали в суд. Окончательную оценку собранным доказательствам даст судья.