Спасатели вывели из леса в Павлово-Посадском заблудившегося пенсионера

Спасатели вывели из леса заблудившегося 72-летнего пенсионера. Об этом в субботу, 18 июля, сообщила пресс-служба ГКУ Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба».
— В Павлово-Посадском округе развернулась настоящая поисковая операция. 72‑летний мужчина ушел за грибами в лес у деревни Бразуково и не вернулся к обеду. Родные забили тревогу и позвонили по номеру «112». На поиски выдвинулись сотрудники ПСЧ-254 и ОП ПСЧ-248. Спасатели прочесывали чащу, подавали звуковые сигналы с автомобиля, но связаться с пропавшим по телефону не удавалось — связь пропала, — сказано в посте службы в соцсети «Вконтакте».
Уточняется, что после четырех часов поиска пенсионер услышал сигнал и вышел к спасателям. Оказалось, что пожилой мужчина угодил в заболоченную местность. Он избежал травм, медпомощь ему не потребовалась.
15 июля пожилого мужчину, который блуждал по лесу на Сахалине девять дней, обнаружили живым на берегу реки.
Специалисты экстренных служб эвакуировали пострадавшего по труднопроходимой местности, после чего оперативно передали бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место.