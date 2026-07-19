Спасатели вывели из леса в Павлово-Посадском заблудившегося пенсионера

— В Павлово-Посадском округе развернулась настоящая поисковая операция. 72‑летний мужчина ушел за грибами в лес у деревни Бразуково и не вернулся к обеду. Родные забили тревогу и позвонили по номеру «112». На поиски выдвинулись сотрудники ПСЧ-254 и ОП ПСЧ-248. Спасатели прочесывали чащу, подавали звуковые сигналы с автомобиля, но связаться с пропавшим по телефону не удавалось — связь пропала, — сказано в посте службы в соцсети «Вконтакте».