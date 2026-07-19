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Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 5119

Количество погибших в результате мощных подземных толчков возросло до 5119, заявил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

Источник: Аргументы и факты

Количество погибших в результате мощных подземных толчков возросло до 5119, заявил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

Он уточнил, что травмы получили 16740 человек.

«Погибли 5119 человек, ранены — 16740», — сказал Родригес.

Кроме того, в официальной сводке правительства Венесуэлы сказано, что спасены 6 462 человека.

Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло 1 254 афтершока.

В результате землетрясения повреждения получили 856 зданий.

По данным New York Post, в Венесуэле под завалами обрушившегося во время землетрясения дома нашли тела 23-летней королевы красоты Скарлент Родригес и её жениха Хосе Кастро.

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