Туристок в отеле Кахетии избил гость свадьбы из-за русского языка

Спустя некоторое время в номер ворвался один из гостей свадьбы. По словам туристок, мужчина начал нецензурно оскорблять их. Когда девушки указали, что он находится в чужом номере, тот ответил: «А вы в чужой стране». После непродолжительной перепалки он ударил Юлию. Пострадавшую доставили в больницу, где она остаётся до сих пор.