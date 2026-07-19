В США отзывают более 200 тысяч пар детских сандалий из-за угрозы удушья

В США объявлен отзыв свыше 200 тысяч пар детских сандалий из-за потенциальной опасности для здоровья. Причиной стали декоративные элементы, которые могут отсоединяться от обуви и создавать риск удушья для маленьких детей.
Отзыв касается сандалий бренда Cat & Jack с плетеными ремешками, золотистыми пряжками и пластиковыми жемчужинами. По данным американской Комиссии по безопасности потребительских товаров, производитель получил 23 обращения, связанные с отрывом декоративных деталей. При этом случаев получения травм или иных последствий для детей пока не зарегистрировано.
Опасная продукция продавалась в магазинах с января по май 2026 года по цене около 20 долларов за пару. Покупателям рекомендовано прекратить использование обуви и вернуть ее продавцу или отправить производителю, чтобы получить полное возмещение стоимости.
Ранее автопроизводитель Stellantis объявил о глобальном отзыве более 1,3 млн автомобилей Jeep после выявления дефекта, который в отдельных случаях может привести к возгоранию.