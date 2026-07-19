В США отзывают более 200 тысяч пар детских сандалий из-за угрозы удушья

Отзыв касается сандалий бренда Cat & Jack с плетеными ремешками, золотистыми пряжками и пластиковыми жемчужинами. По данным американской Комиссии по безопасности потребительских товаров, производитель получил 23 обращения, связанные с отрывом декоративных деталей. При этом случаев получения травм или иных последствий для детей пока не зарегистрировано.