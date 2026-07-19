Эксперт Белозёр объяснила причины брака с пожизненниками

Новость о свадьбе Ильназа Галявиева, отбывающего пожизненный срок за нападение на казанскую гимназию, вызвала сильный резонанс в обществе. Избранницей осужденного стала 18-летняя Диана. Многих это возмутило — юная девушка, едва переступившая порог совершеннолетия, и безжалостный убийца, который никогда не выйдет из-за решетки.
Почему женщины выбирают таких мужчин корреспонденту krsk.aif.ru объяснила психолог Екатерина Белозёр.
Что известно о свадьбе Ильназа Галявиева.
Напомним, 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев совершил вооруженное нападение на казанскую гимназию № 175. Жертвами трагедии стали девять человек, еще 24 получили ранения. Потерпевшими по делу были признаны 140 человек. За совершенное преступление суд приговорил молодого человека к пожизненному лишению свободы.
Страшный бэкграунд не оттолкнул юную Диану. Как рассказала сама девушка, она впервые увидела осужденного по телевизору, когда ей было 14 лет. Школьницу привлекла его внешность, и она решила написать ему письмо. Спустя месяц пришел ответ.
В своей переписке они не обсуждали совершенное Галявиевым преступление. Диана намеренно обходила эту тему, объясняя это тем, что молодому человеку, по ее мнению, «тяжело».
До свадьбы они виделись всего дважды: на судебном заседании в 2023 году и на одном краткосрочном свидании. В 2024 году связь прервалась, но через год отец Галявиева разыскал Диану и попросил связаться с сыном. После этого осужденный сделал ей «признание», и пара решила расписаться.
Новость о браке стала тяжелым испытанием для семьи Дианы. По данным одного из телеграм-каналов, девушку в одиночку воспитывал отец, который, по словам родственников, всю жизнь окружал ее любовью и заботой. Сейчас мужчина не понимает мотивов дочери и осуждает ее поступок.
Близкие родственники предполагают: Диана могла устроить такой «перформанс» назло обществу. По их словам, она с детства любила делать всё наперекор окружающим. Из-за такого поведения еще в 14 лет от девочки отвернулись друзья. Известно, что с 16 лет Диана живет отдельно от отца и работает поваром-кондитером.
Церемония бракосочетания прошла на территории исправительной колонии особого режима № 6 города Соль-Илецк Оренбургской области, известной как «Черный дельфин». Она заняла не более 10 минут. Невеста приехала в белом платье, жених был в костюме. Сотрудница ЗАГСа расписала молодоженов, они обменялись кольцами, которые Галявиеву сразу же пришлось снять — по правилам исправительного учреждения носить украшения запрещено. После трехдневного свидания следующая длительная встреча возможна только через год, а телефонные звонки ограничены одним разом в месяц.
Иллюзия отношений и потребность спасать.
В обществе подобные союзы неизменно вызывают удивление и негодование. По мнению психолога Екатерины Белозёр, речь здесь идет не столько об оправдании преступления, сколько о сложных внутренних механизмах.
«Когда человек общается преимущественно через переписку, он видит не реального партнёра, а созданный в своём воображении образ. В психологии это называется идеализацией. Мы начинаем достраивать недостающие качества, — объясняет психолог. — Особенно это характерно для подросткового и юношеского возраста, когда эмоциональная сфера активно развивается, а жизненного опыта для критической оценки не хватает».
Кроме того, по словам эксперта, значительную роль может играть потребность быть «спасателем».
«У некоторых людей возникает сильное желание помочь, понять или изменить другого человека, даже если объективно это невозможно. Резонансная фигура воспринимается ими как нечто загадочное, непохожее на других. У человека возникает иллюзия исключительности: “Я не такая, как все”» — говорит Екатерина Белозёр.
Психолог отмечает, касаемо истории Дианы можно лишь предположить, что толкнуло девушку на такой поступок.
«Если учитывать, что девушку воспитывал один родитель, можно осторожно предположить, что её опыт формирования отношений с близкими людьми имел свои особенности. Однако связывать её выбор исключительно с этим фактором было бы слишком большим упрощением. Кроме того, в юном возрасте очень сильна потребность в поиске собственной идентичности. Молодому человеку важно ответить себе на вопрос: “Кто я? Чем я отличаюсь от других?” Иногда это приводит к поступкам, которые подчёркивают собственную исключительность и непохожесть на окружающих», — отмечает Екатерина Белозёр.
Имена таких преступников, как Ильназ Галявиев или Андрей Чикатило, у абсолютного большинства вызывают лишь нескрываемый ужас и отвращение. Тем не менее у них даже есть фан-базы — и этому феномену в научной литературе дали название гибристофилия (или «синдром Красной Шапочки»). Так обозначают сексуальное или эмоциональное влечение к людям, совершившим тяжкие преступления.
«Жестоких преступников, у которых отсутствуют моральные ориентиры, могут выбирать за красивое лицо и медийность, романтизировать их. Однако этот образ — не реальный. Здоровая женщина будет выбирать надежного, доброго, верного мужчину. Зачем ей любить преступника?», — считает психиатр Юрий Литвинов.
Как заявил правозащитник Иван Мельников в комментарии aif.ru, нельзя исключать того, что девушка подверглась влиянию со стороны.
«Есть отдельная угроза того, что она могла подвергнуться некоему влиянию со стороны вот этого своего “мужа”. Они общались, может, переписывались, он мог её обмануть. К сожалению, есть отдельная категория людей, достаточно немаленькая, которая испытывает определенную романтику, связанную с некими деструктивными движениями. Поэтому было бы неплохо, если бы девушка сама попробовала разобрать с психологом, для чего она пошла на такой шаг», — добавил он.
Побег от реальной близости.
Еще один механизм, который часто лежит в основе подобных браков — это неосознанное избегание настоящих, повседневных отношений.
«Отношения с человеком, который находится в местах лишения свободы пожизненно, формально дают статус брака, но при этом избавляют от многих сложностей реальной близости. Нет совместного быта, ежедневных конфликтов, необходимости учиться договариваться и проходить через кризисы пары, — отмечает Екатерина Белозёр. — Человек как будто находится в отношениях, но при этом остаётся на безопасной дистанции».
Психолог подчеркивает: женщин, выбирающих мужчин с длительными или пожизненными сроками, нельзя подводить под один шаблон или считать это диагнозом. Для кого-то это может быть романтизация образа, для кого-то — следствие специфических семейных сценариев или потребность чувствовать себя нужной.
За подобными союзами всегда стоят совершенно разные жизненные истории и внутренние мотивы, требующие глубокого профессионального понимания.
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