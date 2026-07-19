Замуж за убийцу. Эксперт Белозёр объяснила причины брака с пожизненниками

«Если учитывать, что девушку воспитывал один родитель, можно осторожно предположить, что её опыт формирования отношений с близкими людьми имел свои особенности. Однако связывать её выбор исключительно с этим фактором было бы слишком большим упрощением. Кроме того, в юном возрасте очень сильна потребность в поиске собственной идентичности. Молодому человеку важно ответить себе на вопрос: “Кто я? Чем я отличаюсь от других?” Иногда это приводит к поступкам, которые подчёркивают собственную исключительность и непохожесть на окружающих», — отмечает Екатерина Белозёр.