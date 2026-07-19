В Грузии задержали мужчину после нападения на российскую туристку в отеле

Ранее Life.ru писал, что конфликт произошёл во время свадьбы, которая проходила на территории отеля. Российские туристки отдыхали в номере с балконом, выходящим на площадку мероприятия, после чего между ними и одним из гостей возникла перепалка. Как утверждают девушки, мужчина ворвался в их номер, начал вести себя агрессивно и ударил одну из туристок. Пострадавшую доставили в больницу, где у неё диагностировали перелом носа.