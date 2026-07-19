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В Грузии задержали мужчину после нападения на российскую туристку в отеле

В грузинском регионе Кахетия задержали мужчину, которого подозревают в нападении на российскую туристку в гостинице. Об этом РИА «Новости» рассказала очевидец произошедшего Владислава Бородина.

Источник: Life.ru

По её словам, правоохранители вмешались в ситуацию и поддержали пострадавших россиянок. Подозреваемого удалось задержать вскоре после инцидента.

«Полиция нам помогает, они на нашей стороне. Его уже задержали», — заявила Бородина.

Ранее Life.ru писал, что конфликт произошёл во время свадьбы, которая проходила на территории отеля. Российские туристки отдыхали в номере с балконом, выходящим на площадку мероприятия, после чего между ними и одним из гостей возникла перепалка. Как утверждают девушки, мужчина ворвался в их номер, начал вести себя агрессивно и ударил одну из туристок. Пострадавшую доставили в больницу, где у неё диагностировали перелом носа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.