AP: в США задержали обвиняемых в торговле людьми братьев Тейт

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Обвиняемые в торговле людьми экс-кикбоксер и блогер Эндрю Тейт и его брат Тристан были задержаны в США по запросу Великобритании об их экстрадиции. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Как отмечается, у братьев Тейт двойное британское и американское гражданство. В Великобритании им предъявлены обвинения в изнасиловании и торговле людьми.
По данным портала TMZ, задержание произошло в Майами (штат Флорида), где Эндрю Тейт должен был выступить в роли соведущего на турнире по боям на голых кулаках. Братья Тейт прибыли к месту проведения мероприятия, где и были задержаны во второй половине дня 18 июля.