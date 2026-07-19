AP: в США задержали обвиняемых в торговле людьми братьев Тейт

По данным портала TMZ, задержание произошло в Майами (штат Флорида), где Эндрю Тейт должен был выступить в роли соведущего на турнире по боям на голых кулаках. Братья Тейт прибыли к месту проведения мероприятия, где и были задержаны во второй половине дня 18 июля.