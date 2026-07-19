В Уссурийске полиция за два дня нашла угонщика иномарки

Через два дня разыскиваемый автомобиль нашли в центральном районе Уссурийска на улице Ермакова. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след 37-летнего местного жителя, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отделе полиции он признался, что, проходя мимо припаркованной машины, просто решил воспользоваться ею, чтобы доехать до дома. Позже он бросил автомобиль на другой улице. По факту угона завели уголовное дело, подозреваемый задержан. Машина возвращена владельцу.