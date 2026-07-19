Напавшего из-за русского языка на российскую туристку в Грузии мужчину задержали

По словам девушки, мужчина из соседнего номера услышал, как компания общается на русском языке, когда они были на балконе. После этого он пришел в их номер комнаты, и начался словесный конфликт. Мужчина ударил одну из девушек по лицу. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.