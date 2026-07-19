Напавшего из-за русского языка на российскую туристку в Грузии мужчину задержали

Мужчину, который напал на российскую туристку из-за русского языка в отеле в грузинском регионе Кахетия, задержали. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщила очевидец инцидента Владислава Бородина.
— Полиция нам помогает, они на нашей стороне. Напавший уже задержан, — цитирует ее РИА Новости.
До этого сообщалось, что российскую туристку избили в Грузии за разговор на русском языке. Девушки приехали из РФ в Тбилиси, чтобы отметить с друзьями день рождения. Компания отправилась в бутик-отель в Кахетии.
По словам девушки, мужчина из соседнего номера услышал, как компания общается на русском языке, когда они были на балконе. После этого он пришел в их номер комнаты, и начался словесный конфликт. Мужчина ударил одну из девушек по лицу. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.