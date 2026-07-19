Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Напавшего из-за русского языка на российскую туристку в Грузии мужчину задержали

Мужчину, который напал на российскую туристку из-за русского языка в отеле в грузинском регионе Кахетия, задержали. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщила очевидец инцидента Владислава Бородина.

Мужчину, который напал на российскую туристку из-за русского языка в отеле в грузинском регионе Кахетия, задержали. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщила очевидец инцидента Владислава Бородина.

— Полиция нам помогает, они на нашей стороне. Напавший уже задержан, — цитирует ее РИА Новости.

До этого сообщалось, что российскую туристку избили в Грузии за разговор на русском языке. Девушки приехали из РФ в Тбилиси, чтобы отметить с друзьями день рождения. Компания отправилась в бутик-отель в Кахетии.

По словам девушки, мужчина из соседнего номера услышал, как компания общается на русском языке, когда они были на балконе. После этого он пришел в их номер комнаты, и начался словесный конфликт. Мужчина ударил одну из девушек по лицу. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.