Россиянка, пострадавшая при нападении в Грузии, находится в тяжелом состоянии

Туристка из России, которая пострадала при нападении в отеле в грузинской Кахетии, находится в тяжелом состоянии в больнице со сломанным носом. Об этом в воскресенье, 19 июля, рассказала очевидец инцидента Владислава Бородина.
— Мы находимся в полицейском участке, моя подруга сейчас в тяжелом состоянии в больнице, у нее сломан нос, вылезает хрящ. Мы даем показания. Мы приехали в гостиницу, после заселения вышли на балкон, одна из подруг открыла шампанское, были брызги шампанского. Люди в отеле отмечали свадьбу, и их это побеспокоило. Не знаю, каким образом до них долетела капля шампанского, но они стали кричать, — цитирует ее РИА Новости.
Она добавила, что сначала к ним в номер пришли представители службы безопасности отеля. Они заявили, что туристки якобы сломали систему диджея на свадьбе из-за брызг шампанского.
— Потом к нам ворвался молодой человек грузинского происхождения. Он начал нас толкать и сказал, что мы портим свадьбу его брата. Заявил, что мы русские и зачем мы сюда приехали, после чего моя подруга пыталась его вытолкнуть, и он ее ударил, — сообщила Бородина агентству.
До этого сообщалось, что российскую туристку избили в Грузии за разговор на русском языке. Полиция уже задержала нападавшего.