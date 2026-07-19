Россиянка, пострадавшая при нападении в Грузии, находится в тяжелом состоянии

— Мы находимся в полицейском участке, моя подруга сейчас в тяжелом состоянии в больнице, у нее сломан нос, вылезает хрящ. Мы даем показания. Мы приехали в гостиницу, после заселения вышли на балкон, одна из подруг открыла шампанское, были брызги шампанского. Люди в отеле отмечали свадьбу, и их это побеспокоило. Не знаю, каким образом до них долетела капля шампанского, но они стали кричать, — цитирует ее РИА Новости.