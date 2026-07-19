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После атаки БПЛА в промзоне Ставропольского края начались два пожара

Силы ПВО отражают атаку беспилотников в окрестностях Ставрополя, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В промзоне хутора Вязники Шпаковского округа начались два пожара.

Силы ПВО отражают атаку беспилотников в окрестностях Ставрополя, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В промзоне хутора Вязники Шпаковского округа начались два пожара.

Как уточнил губернатор, погибших и пострадавших нет. В районе пожара введен режим ЧС местного уровня. На месте работают пожарные и экстренные службы.

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