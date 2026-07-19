После атаки БПЛА в промзоне Ставропольского края начались два пожара

Силы ПВО отражают атаку беспилотников в окрестностях Ставрополя, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В промзоне хутора Вязники Шпаковского округа начались два пожара.
Как уточнил губернатор, погибших и пострадавших нет. В районе пожара введен режим ЧС местного уровня. На месте работают пожарные и экстренные службы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше