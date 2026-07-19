В промзоне на Ставрополье из-за атаки БПЛА вспыхнули пожары

«В окрестностях Ставрополя отражают атаку вражеских БПЛА. Есть два очага возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Владимиров уточнил, что на месте работают пожарные и другие экстренные службы. Кроме того, в связи с происшествием введен режим ЧС местного уровня.
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