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В Ставропольском крае из-за атаки БПЛА загорелась промзона хутора Вязники

Два возгорания произошли в промзоне в окрестностях Ставрополя после атаки БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

В Ставропольском крае в результате атаки беспилотников возникли два очага возгорания на территории промышленной зоны хутора Вязники в Шпаковском округе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, отметив, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не погиб и не получил ранения. На месте работают пожарные расчеты и другие экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий инцидента.

Для оперативного реагирования на ситуацию в районе введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Власти продолжают контролировать обстановку и уточнять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства атак беспилотников на логистические центры в Тамбовской и Московской областях.

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