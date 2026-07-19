В Ставропольском крае из-за атаки БПЛА загорелась промзона хутора Вязники

В Ставропольском крае в результате атаки беспилотников возникли два очага возгорания на территории промышленной зоны хутора Вязники в Шпаковском округе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, отметив, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не погиб и не получил ранения. На месте работают пожарные расчеты и другие экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий инцидента.
Для оперативного реагирования на ситуацию в районе введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Власти продолжают контролировать обстановку и уточнять все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства атак беспилотников на логистические центры в Тамбовской и Московской областях.