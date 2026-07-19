Пожар произошел в промзоне в окрестностях Ставрополя из-за атаки дронов ВСУ

Отражение атаки украинских беспилотников ведется в окрестностях Ставрополя. В промышленной зоне Шпаковского округа произошел пожар, зафиксировано два очага возгорания. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
— В окрестностях Ставрополя отражают атаку БПЛА. Имеется два очага возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет, — написал он в мессенджере МАКС.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и другие экстренные службы. На территории введен режим ЧС местного уровня.
В Министерстве обороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны с начала дня 18 июля сбили 123 беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией российских регионов.
Ночью 18 июля украинские БПЛА атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, работавших в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров ранения получил 61 человек, один погиб.