У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

«Координаты: 51.3562, 159.8965, магнитуда (Ml): 5.5», — поделились специалисты данными мониторинга.
Эпицентр толчка находился в 209 километрах от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага достигала примерно 67,7 километра. Об этом уточнили в геофизической службе.
Ранее утром 18 июля толчок магнитудой 5,3 произошел в Новосибирской области рядом с городом Карасук. Сведений о разрушениях или пострадавших в этом районе не было.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.