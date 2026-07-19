Юрист сказал, как успех школьника на ЕГЭ в СИЗО повлияет на срок заключения

Результат школьника, содержащегося в следственном изоляторе и набравшего на ЕГЭ более 300 баллов по четырем предметам, может положительно повлиять на судебную перспективу его дела и срок заключения. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru сказал адвокат Дмитрий Аграновский.
Собеседник издания убеждён, что высокие баллы на экзамене, даже полученные в условиях изоляции, должны сыграть положительную роль.
«Я думаю, что, конечно, суды апелляционные и кассационные должны принять это во внимание. Если же мера пресечения не будет изменена и наказание останется прежним, то при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении это, безусловно, должно быть учтено. Важно понимать, что человек, находясь в местах лишения свободы, имеет право заниматься образованием. Результаты ЕГЭ у него отличные, и это поможет ему продолжать обучение дальше», — заявил адвокат.
Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский рассказал, что, по признанию подростка, время, проведенное в СИЗО, заставило его переосмыслить многие вещи. Юноша отметил, что не хочет больше подводить мать и рассчитывает получить высшее юридическое образование. В дальнейшем молодой человек хотел бы помогать подросткам, которые однажды совершили ошибку.
«Сейчас у подростка есть все шансы доказать своё раскаяние реальными действиями, а обществу и государству важно сделать выводы, чтобы подобные способные ребята в будущем не становились лёгкой добычей вражеских спецслужб», — подытожил Аграновский.