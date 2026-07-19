Юрист сказал, как успех школьника на ЕГЭ в СИЗО повлияет на срок заключения

«Я думаю, что, конечно, суды апелляционные и кассационные должны принять это во внимание. Если же мера пресечения не будет изменена и наказание останется прежним, то при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении это, безусловно, должно быть учтено. Важно понимать, что человек, находясь в местах лишения свободы, имеет право заниматься образованием. Результаты ЕГЭ у него отличные, и это поможет ему продолжать обучение дальше», — заявил адвокат.