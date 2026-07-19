«Спустя 16 лет — под суд: в Иркутской области будут судить убийцу, скрывавшегося под чужим именем»

В Иркутской области готовится к рассмотрению в суде громкое дело о жестоком убийстве, которое удалось раскрыть благодаря кропотливой работе оперативников по преступлениям прошлых лет. На скамье подсудимых окажется мужчина, хладнокровно расправившийся с пенсионером ещё в 2010 году — и все эти годы умело прятавшийся от правосудия.
Трагедия разыгралась в декабре 2010 го в тихой деревне Новоселово Нукутского района. В одном из домов нашли тело 72-летнего пенсионера — на теле были явные следы насилия. Тогда выйти на след преступника не удалось, и дело надолго ушло в архив.
Но сыщики не сдались. В рамках системной работы по раскрытию старых преступлений оперативники вновь и вновь возвращались к материалам дела, проверяли каждую зацепку. И результат пришёл: в феврале 2026 года в ходе командировки в Московскую область полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель посёлка Новолабинский Краснодарского края. После задержания мужчину этапировали в Иркутскую область.
Как выяснили следователи, мотив у преступника был до банального прост: он пришёл к пожилому мужчине попросить денег в долг, но получил отказ. Вспыхнувший конфликт мгновенно перерос в кровавую расправу. Гость схватил топор и нанёс пенсионеру множественные удары — старик погиб на месте. Добычей убийцы стали всего 2600 рублей. А чтобы замести следы, он тут же уехал в другой регион и даже сменил личные данные — казалось, что теперь его уже не найти.
Однако многолетний маскарад не помог. Во время следственных действий мужчина не стал отпираться и дал признательные показания. Сейчас расследование уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и материалы уже направлены в суд. Теперь судьбу преступника решит правосудие — спустя 16 лет после совершённого им злодеяния.