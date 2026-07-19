«Спустя 16 лет — под суд: в Иркутской области будут судить убийцу, скрывавшегося под чужим именем»

Как выяснили следователи, мотив у преступника был до банального прост: он пришёл к пожилому мужчине попросить денег в долг, но получил отказ. Вспыхнувший конфликт мгновенно перерос в кровавую расправу. Гость схватил топор и нанёс пенсионеру множественные удары — старик погиб на месте. Добычей убийцы стали всего 2600 рублей. А чтобы замести следы, он тут же уехал в другой регион и даже сменил личные данные — казалось, что теперь его уже не найти.