Житель Омской области самостоятельно задержал серийного вора в маске

На допросе задержанный признался, что увидел открытые ворота и решил проникнуть внутрь для хищения чужого имущества. Выяснилось, что мужчина является ранее судимым рецидивистом, специализирующимся на кражах из автотранспорта. В декабре 2025 года злоумышленник совершил 1 из своих преступлений, похитив кошелек с 20000 рублей из оставленной без присмотра машины на пустынной улице. Весной добычей вора стали 48000 рублей, которые он вынес из припаркованной Газели местного фермера. Общий ущерб от действий серийного преступника составил 68000 рублей.