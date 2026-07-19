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Под Челябинском большегруз, перевозивший самосвал, провалился колесами под асфальт

Все произошло на территории Еманжелинского района.

На 55 километре трассы Челябинск — Троицк при движении из Челябинска у большегруза Sitrak с прицепом, на котором находился карьерный самосвал Sany весом около 30 тонн, колеса провалились под асфальт.

«Предположительная причина — размытие полотна из-за обильных осадков. Движение по данному участку дороги перекрыто в обоих направлениях», — говорится в комментарии Госавтоинспекции.

На месте происшествия задействовано несколько экипажей ДПС. Для легковых автомобилей организован временный объезд. О случившемся проинформированы дорожные службы.

️ «Предпринимаются все необходимые меры для эвакуации тяжеловесного транспорта с проезжей части и последующего восстановления автомобильного движения. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом введенных временных ограничений», — отмечает ГАИ.

ОБНОВЛЕНИЕ: Движение запущено в полном объеме.