Под Челябинском большегруз, перевозивший самосвал, провалился колесами под асфальт

На 55 километре трассы Челябинск — Троицк при движении из Челябинска у большегруза Sitrak с прицепом, на котором находился карьерный самосвал Sany весом около 30 тонн, колеса провалились под асфальт.
«Предположительная причина — размытие полотна из-за обильных осадков. Движение по данному участку дороги перекрыто в обоих направлениях», — говорится в комментарии Госавтоинспекции.
На месте происшествия задействовано несколько экипажей ДПС. Для легковых автомобилей организован временный объезд. О случившемся проинформированы дорожные службы.
️ «Предпринимаются все необходимые меры для эвакуации тяжеловесного транспорта с проезжей части и последующего восстановления автомобильного движения. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом введенных временных ограничений», — отмечает ГАИ.
ОБНОВЛЕНИЕ: Движение запущено в полном объеме.