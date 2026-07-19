Российская туристка в тяжёлом состоянии после избиения в грузинском отеле

По словам Владиславы, девушки заселились в номер на третьем этаже и вышли на балкон. Одна из них открыла шампанское, и брызги полетели вниз. На площадке под балконом проходила свадьба. Гости мероприятия начали кричать. Сначала в номер поднялись сотрудники службы безопасности отеля. Они заявили, что туристки сломали аппаратуру диджея из-за попавшей влаги.