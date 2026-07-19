Бастрыкину доложат по делу о незаконной деятельности косметолога в Москве

Доклад о расследовании уголовного дела о противоправных действиях косметолога в столице представят в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом в субботу, 18 июля, сообщили в пресс-служба ведомства.
— В эфире правовой программы на федеральном канале вышел сюжет о том, что в Москве косметолог без медицинского образования продолжает осуществлять незаконную практику, несмотря на то, что ее действиями клиентам был причинен вред здоровью. Также ранее она нападала на сотрудников телеканала во время выполнения ими редакционного задания, — сказано на сайте СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования и по доводам сюжета. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.
В январе сообщалось, что блогерша Юлия Бурцева пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока, который возник во время процедуры в косметологической клинике, а потом скончалась в больнице.