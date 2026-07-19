Бастрыкину доложат по делу о незаконной деятельности косметолога в Москве

— В эфире правовой программы на федеральном канале вышел сюжет о том, что в Москве косметолог без медицинского образования продолжает осуществлять незаконную практику, несмотря на то, что ее действиями клиентам был причинен вред здоровью. Также ранее она нападала на сотрудников телеканала во время выполнения ими редакционного задания, — сказано на сайте СК.