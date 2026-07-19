В Китае дрон спас кота, который застрял на дереве во время наводнения

Спасатели в китайской провинции Цзилинь применили дрон для эвакуации кота. Животное застряло на дереве во время наводнения. Сильные ливни подняли уровень воды в реке Сунгари. Люди заметили хвостатого на ветке рядом с мостом в городе Цзилинь. Волонтёры, полицейские и операторы дронов быстро организовали операцию.