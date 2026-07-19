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В Красноярском крае возбудили дело после съезда автобуса с детьми в кювет

Водитель вез группу школьников из Красноярска в детский оздоровительный лагерь.

В Сосновоборском округе следователи возбудили уголовное дело после дорожной аварии с участием детского автобуса. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел днем 18 июля на пятом километре автодороги Маганск — Береть — Урман. По данным следствия, 70-летний водитель вез группу школьников из Красноярска в детский оздоровительный лагерь и допустил съезд транспортного средства в правый кювет.

В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне находились 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет и один сопровождающий взрослый. В результате аварии никто из пассажиров и водитель не пострадали.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняя все обстоятельства случившегося.