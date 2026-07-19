Ехавший в лагерь автобус с 29 детьми попал в ДТП под Красноярском

Пассажирский автобус, перевозивший детей, попал в дорожную аварию недалеко от столицы Красноярского края.
Инцидент произошел 18 июля в Березовском районе, который граничит с Красноярском, проинформировали в региональном управлении МВД.
По предварительным данным, 70-летний водитель автобуса Hyundai вез 29 школьников 10−13 лет из краевого центра в оздоровительный лагерь «Космос» и допустил съезд в кювет.
Ни шофер, ни дети не пострадали.
Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства аварии. СК возбудил уголовное дело.