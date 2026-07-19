За сутки в Красноярском крае потушили девять пожаров

За сутки в крае ликвидировали девять пожаров. Погибших и пострадавших нет.
В краевом МЧС рассказали, что в Дзержинско-Тасеевском округе потушили возгорание в нежилом здании. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Причина пока что неизвестна.
В Дудинке в многоквартирном доме выгорело два балкона. Пожар, площадь которого составила 15 квадратных метров, тушили четыре единицы техники и 11 человек. На оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС России привлекались четыре раза.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше