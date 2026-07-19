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За сутки в Красноярском крае потушили девять пожаров

В Дудинке в многоквартирном доме выгорело два балкона.

Источник: Комсомольская правда

За сутки в крае ликвидировали девять пожаров. Погибших и пострадавших нет.

В краевом МЧС рассказали, что в Дзержинско-Тасеевском округе потушили возгорание в нежилом здании. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Причина пока что неизвестна.

В Дудинке в многоквартирном доме выгорело два балкона. Пожар, площадь которого составила 15 квадратных метров, тушили четыре единицы техники и 11 человек. На оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС России привлекались четыре раза.

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