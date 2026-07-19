СМИ: город на юге Ирана оказался изолированным из-за ударов США

Как отмечает издание, на протяжении недели американские военные наносили целенаправленные удары по данному южному иранскому городу.
«В результате бомбардировок, город с населением 500 тысяч человек, через который проходит около половины торговли страны, оказался практически изолирован», — пишет издание.
По информации газеты, к утру пятницы автомобильные и железнодорожные магистрали, соединяющие Бендер-Аббас с другими регионами Ирана, были разрушены.
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