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СМИ: город на юге Ирана оказался изолированным из-за ударов США

Город Бендер-Аббас, расположенный на юге Ирана, оказался практически отрезан от остальной территории страны после серии бомбардировок, проведенных Вооруженными силами США. Об этом сообщает газета Telegraph.

Источник: Reuters

Как отмечает издание, на протяжении недели американские военные наносили целенаправленные удары по данному южному иранскому городу.

«В результате бомбардировок, город с населением 500 тысяч человек, через который проходит около половины торговли страны, оказался практически изолирован», — пишет издание.

По информации газеты, к утру пятницы автомобильные и железнодорожные магистрали, соединяющие Бендер-Аббас с другими регионами Ирана, были разрушены.

Бывший сотрудник Пентагона в беседе с изданием заявил, что нынешняя администрация США все более склоняется к мнению, что изоляция этого портового города от остальной части Ирана станет эффективным способом принудить страну к открытию Ормузского пролива.

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