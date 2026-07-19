Пассажир «Тойоты» погиб в ДТП под Новосибирском

Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak под управлением водителя 1995 года рождения. В результате аварии пассажир «Тойоты», мужчина примерно 30 лет, погиб на месте. Водитель легковушки с травмами доставлен в больницу. Водитель грузовика не пострадал.