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Пассажир «Тойоты» погиб в ДТП под Новосибирском

По предварительным данным, водитель «Тойоты» уснул, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Источник: ГАИ Новосибирской области

В Коченёвском районе Новосибирской области утром 19 июля произошло смертельное ДТП, сообщает ГАИ Новосибирской области.

Около 08:20 на 12-м километре автодороги «Северный обход» водитель Toyota Camry 1999 года рождения, по предварительным данным, уснул за рулём.

Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak под управлением водителя 1995 года рождения. В результате аварии пассажир «Тойоты», мужчина примерно 30 лет, погиб на месте. Водитель легковушки с травмами доставлен в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.