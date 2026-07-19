Прогулка на лодке закончилась для двух женщин эвакуацией в ВКО

Как рассказали в ведомстве, на пульт 112 поступило сообщение о происшествии на воде в районе Солдатского залива района Алтай Восточно-Казахстанской области.
Выяснилось, что помощь спасателей потребовалась отдыхающим, оказавшимся в затруднительном положении на Бухтарминском водохранилище.
«В лодке находились две женщины, лишенные возможности самостоятельно вернуться на берег. До прибытия подразделений ДЧС очевидцы помогли пострадавшему выбраться на берег и передали его бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели МЧС оперативно эвакуировали двух женщин и маломерное судно на берег.
Медицинская помощь женщинам не потребовалась.