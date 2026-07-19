Челябинская семья подала иск на 14,5 млн после пропажи органов у младенца

Жители Челябинска обратились в Центральный районный суд с иском против областного патологоанатомического бюро. Семья Ершовых, состоящая из шести человек (супружеская пара, их дочь, бабушка и дедушка), оценила нанесенный им моральный ущерб в 14,5 миллиона рублей. Об этом пишет Pchela.News.
Инцидент берет начало в 2022 году, когда у пары родился сын. Несмотря на благополучную беременность, врачи заявили о наличии у младенца синдрома Дауна и сердечного порока. После перевода в другую больницу ребенок прожил ещё две недели и умер от разрыва легких. Его близкие уверены, что причиной фатального ухудшения состояния стало неправильное подключение к системе жизнеобеспечения (ИВЛ), а бумаги с результатами обследования им попросту отказались предоставить.
Чтобы пролить свет на обстоятельства случившегося, родственники провели эксгумацию тела для независимых анализов. Исследования оказались сорваны: в останках ребенка отсутствовали внутренние органы. По свидетельству родителей, полости трупа были плотно забиты ветошью. Истцы заявляют, что циничное обращение с телом погибшего после всех пережитых страданий от его потери нанесло родственникам тяжелейшую психологическую травму, подорвало их физическое самочувствие и требует правовой оценки суда.