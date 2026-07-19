Челябинская семья подала иск на 14,5 млн после пропажи органов у младенца

Инцидент берет начало в 2022 году, когда у пары родился сын. Несмотря на благополучную беременность, врачи заявили о наличии у младенца синдрома Дауна и сердечного порока. После перевода в другую больницу ребенок прожил ещё две недели и умер от разрыва легких. Его близкие уверены, что причиной фатального ухудшения состояния стало неправильное подключение к системе жизнеобеспечения (ИВЛ), а бумаги с результатами обследования им попросту отказались предоставить.