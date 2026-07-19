Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юные рецидивисты в Волгограде украли с предприятия медный кабель

Полицейские задержали в Волгограде по подозрению в краже медного кабеля с предприятия.

Полицейские задержали в Волгограде по подозрению в краже медного кабеля с предприятия двоих рецидивистов, которым 17 и 18 лет. Злоумышленники, по сообщению регионального главка МВД, проникли на склад готовой продукции и забрали 400 метров кабеля на сумму около 100 тысяч рублей.

Заявление о краже поступило в отдел полиции № 3 в Волгограде еще 8 июля от директора предприятия. Полицейские установили подозреваемых и задержали. Ранее оба уже были судимы за аналогичные преступления. Установлено, что похищенный кабель они сдали в пункт приема металла, а деньги потратили.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.