Юные рецидивисты в Волгограде украли с предприятия медный кабель

Заявление о краже поступило в отдел полиции № 3 в Волгограде еще 8 июля от директора предприятия. Полицейские установили подозреваемых и задержали. Ранее оба уже были судимы за аналогичные преступления. Установлено, что похищенный кабель они сдали в пункт приема металла, а деньги потратили.