Ростовская область 19 июля подверглась комбинированному удару ракет и 15 БПЛА

В ночь на 19 июля Ростовская область подверглась комбинированному удару ракет и БПЛА. Силами ПВО атака была отражена и сбито около 15 воздушных целей.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, противник атаковал города Каменск-Шахтинский и Гуково, а также Аксайский, Тарасовский,, Красносулинский, Кашарский и Каменский районы.
Первоначально, чтобы «разрядить» системы ПВО, удар противника наносился беспилотниками самолетного типа, а затем уже крылатыми ракетами большой дальности. Однако зенитчики перехватили цели и информация о разрушениях на земле не поступала. Пострадавших среди населения нет.
В Красносулинском районе обломки БПЛА убрали на поле не убранной пшеницы и спровоцировали пожар. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание. Размеры ущерба уточняются.
В Тарасовском районе фрагменты беспилотника привели к возгоранию сухой травы. Ландшафтный пожар потушен.