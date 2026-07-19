В Нидерландах 2,6 тыс. девочек под угрозой обрезания

Более 2,6 тыс. девочек, проживающих в Нидерландах, могут подвергнуться женскому обрезанию во время летних каникул, сообщил телеканал NOS со ссылкой на экспертов. Наибольшая угроза возникает при поездках в страны происхождения семей, включая Сомали и Судан, где эта практика широко распространена. Эксперт Аннемари Мидделбург призвала к запрету выезда детей при угрозе, но Минюст рассмотрит вопрос только к 2027 году.
Мидделбург отметила, что даже семьи, прожившие в Нидерландах десятилетиями и имеющие гражданство, нередко продолжают соблюдать традиционные обряды родных стран. Родовые обязательства остаются серьезным фактором давления на родителей.
Эксперт рекомендовала врачам и учителям обращать внимание на «тревожные признаки», включая рассказы девочек о предстоящем «празднике» или обряде «взросления». Такие сигналы могут указывать на планируемое обрезание.
Мидделбург подчеркнула необходимость законодательного запрета на выезд ребенка за границу в случае угрозы, включая изъятие паспорта и ограничение контактов с родственниками. Однако, по данным NOS, Министерство юстиции Нидерландов лишь рассматривает этот вопрос и, вероятно, огласит позицию не ранее 2027 года.
В Нидерландах женское обрезание строго запрещено и приравнивается к серьезному вреду здоровью. Практика включает частичное или полное удаление наружных половых органов без медицинских показаний.
В 2025 году парламент Нидерландов уже обсуждал ужесточение наказания за проведение обрезания, но закон так и не был принят. Кроме того, в мае 2026 года Европейский суд по правам человека признал законным отказ в выдаче визы семье из Сомали, чья дочь могла подвергнуться обрезанию при возвращении на родину.
Врачи назвали плюсы и минусы мужского обрезания.
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