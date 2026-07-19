В Нидерландах 2,6 тыс. девочек под угрозой обрезания

Более 2,6 тыс. девочек, проживающих в Нидерландах, могут подвергнуться женскому обрезанию во время летних каникул, сообщил телеканал NOS со ссылкой на экспертов. Наибольшая угроза возникает при поездках в страны происхождения семей, включая Сомали и Судан, где эта практика широко распространена. Эксперт Аннемари Мидделбург призвала к запрету выезда детей при угрозе, но Минюст рассмотрит вопрос только к 2027 году.